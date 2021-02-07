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Из-за непогоды подразделения МЧС РФ переведены на усиленный режим работы

09:20 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения МЧС России переведены в усиленный режим работы из-за непогоды в целях обеспечения безопасности и предупреждения происшествия. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, в целях обеспечения безопасности на автодорогах, предупреждения происшествий и несчастных случаев, оказания помощи населению, подразделения территориальных органов МЧС России переведены на усиленный режим службы", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, в ряде регионов развернуты подвижные пункты обогрева. Они оснащены электро- бензогенераторами, емкостями с питьевой водой, электрочайниками для кипячения воды. Помимо этого, в пунктах обогрева есть аптечка со средствами оказания первой помощи, а также устройства для подзарядки телефонов.

Для мониторинга обстановки задействована группа беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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