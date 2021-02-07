Из-за пандемии на Аляске изменили формат традиционной гонки на собачьих упряжках

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гонка на собачьих упряжках "Айдитарод" в американском штате Аляска, входящая в число наиболее престижных в мире, из-за пандемии нового коронавируса пройдет без традиционной церемонии открытия. Об этом заявили в субботу организаторы соревнования.



Как констатировал руководитель оргкомитета Роб Урбрах, данное решение было принято "после консультаций с заинтересованными сторонами" и властями города Анкоридж, рядом с которым гонка, как планируется, стартует в начале марта. Урбрах пояснил, что такая мера принята, чтобы не подвергать опасности здоровье участников, организаторов и зрителей.



Урбрах отметил, что в этом году гонка пройдет в 49-й раз. Он выразил уверенность в том, что в марте 2022 года в Анкоридже состоятся торжественные мероприятия по случаю начала соревнования в 50-й раз.



Указанная церемония обычно привлекает множество людей в крупнейший город штата Аляска и проходит в праздничной атмосфере. Протяженность маршрута гонки в последние годы составляла около 1,6 тыс. км. На этот раз она сокращена примерно до 1,3 тыс. км.



