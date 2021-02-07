Из-за пандемии на Аляске изменили формат традиционной гонки на собачьих упряжках
10:30 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как констатировал руководитель оргкомитета Роб Урбрах, данное решение было принято "после консультаций с заинтересованными сторонами" и властями города Анкоридж, рядом с которым гонка, как планируется, стартует в начале марта. Урбрах пояснил, что такая мера принята, чтобы не подвергать опасности здоровье участников, организаторов и зрителей.
Урбрах отметил, что в этом году гонка пройдет в 49-й раз. Он выразил уверенность в том, что в марте 2022 года в Анкоридже состоятся торжественные мероприятия по случаю начала соревнования в 50-й раз.
Указанная церемония обычно привлекает множество людей в крупнейший город штата Аляска и проходит в праздничной атмосфере. Протяженность маршрута гонки в последние годы составляла около 1,6 тыс. км. На этот раз она сокращена примерно до 1,3 тыс. км.
НОВОСТИ
- 10:40 07.02.2021
- В $519 млн обошлись казне США высказывания Трампа о выборах и беспорядки 6 января - СМИ
- 09:40 07.02.2021
- Крупная сеть магазинов в США готова платить сотрудникам по 100$ за вакцинацию от COVID - СМИ
- 09:30 07.02.2021
- В случае их допуска российской вакцины в ЕС, Австрия готова наладить производство - Курц
- 09:20 07.02.2021
- Из-за непогоды подразделения МЧС РФ переведены на усиленный режим работы
- 20:40 06.02.2021
- Началась укладка труб "Северного потока - 2" в водах Дании
- 19:00 06.02.2021
- Фадеев: Надо будет проводить разбор: зачем полиция задерживает людей, не причастных ни к каким акциям?
- 18:30 06.02.2021
- В СПЧ готовы провести юридическую экспертизу по случаю вероятного отравления Навального
- 16:30 06.02.2021
- Ректору ГИТИСА Григорию Заславскому присвоено звание "Заслуженный деятель искусств РФ"
- 15:44 06.02.2021
- Церемонию вручения премий в области веб-индустрии провели Иван Ургант и Александр Гудков
- 13:50 06.02.2021
- По требованию ГУВД в центре Петербурга ограничено движение общественного транспорта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать