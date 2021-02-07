В $519 млн обошлись казне США высказывания Трампа о выборах и беспорядки 6 января - СМИ

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификациях на выборах, рассмотрение соответствующих исков, а также беспорядки на территории Капитолия 6 января в общей сложности обошлись американским налогоплательщикам в 519 млн долларов. С таким утверждением выступила в субботу вечером газета "Вашингтон пост" со ссылкой на записи расходов федеральных и местных властей.



"Траты росли ежедневно, поскольку государственные структуры на всех уровнях были вынуждены задействовать бюджетные средства для реагирования на действия Трампа и его сторонников, - пишет издание. - Расходы включали судебные пошлины по десяткам исков, усиление охраны членов избирательных комиссий в ответ на угрозы, восстановительные работы после мятежа 6 января у Капитолия".



В частности, более 480 млн долларов было использовано на развертывание военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтоне до середины марта из-за опасности новых беспорядков. Около 28 млн долларов потратили штаты на мероприятия по обеспечению безопасности в преддверии дня инаугурации президента 20 января. До этого 2,2 млн долларов пошло на судебные разбирательства и охрану сотрудников избирательных комиссий. Как полагает издание, финансовые последствия этих событий, вероятно, значительно выше задокументированных сумм.



