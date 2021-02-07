В Афганистан из Индии доставлена первая партия вакцины от коронавируса - СМИ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая партия вакцины от нового коронавируса доставлена в воскресенье в Афганистан из Индии. Об этом сообщил афганский телеканал "Ариана ньюс".



По его информации, в аэропорт Кабула прибыл первый груз препарата против коронавируса в количестве 500 тыс. доз. Отмечается, что Индия предоставила вакцину на безвозмездной основе в качестве поддержки усилий афганских властей по борьбе с пандемией.



Всего с начала пандемии, по данным министерства здравоохранения Афганистана, число заразившихся коронавирусом в стране превысило 55 тыс. Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом приближается к 2,5 тыс.





