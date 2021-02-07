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К концу следующей недели "Спутник V" может быть зарегистрирован в 25 странах - глава РФПИ

12:20 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что российская вакцина "Спутник V" к концу следующей недели будет зарегистрирована в 25 странах. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

"К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину ["Спутник V"]",- сказал он.

Дмитриев добавил, что на данный момент вакцина "Спутник V" одобрена 19 регуляторами.

Журнал "Ланцет" во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.


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