К концу следующей недели "Спутник V" может быть зарегистрирован в 25 странах - глава РФПИ
12:20 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину ["Спутник V"]",- сказал он.
Дмитриев добавил, что на данный момент вакцина "Спутник V" одобрена 19 регуляторами.
Журнал "Ланцет" во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.
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