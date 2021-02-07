Несмотря на все разногласия ЕС нуждается в диалоге с Россией - Курц

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз нуждается в диалоге с Россией, несмотря на все существующие различия во мнениях. Такое заявление сделал канцлер Австрии Себастьян Курц в опубликованном в воскресенье интервью немецкому изданию "Вельт ам зонтаг".



"При всех различиях мы нуждаемся и в диалоге с Россией", - сказал Курц. Одновременно он назвал неприемлемым решение российского суда о замене условного срока блогеру Алексею Навальному на реальный. "Я приветствую то, что главы МИД в скором времени обсудят, как и нужно ли отреагировать [на это] введением целенаправленных санкций против отдельных лиц", - заявил австрийский канцлер.



Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступают с призывом освободить Навального, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.



