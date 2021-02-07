0
0
157
НОВОСТИ

Несмотря на все разногласия ЕС нуждается в диалоге с Россией - Курц

12:30 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз нуждается в диалоге с Россией, несмотря на все существующие различия во мнениях. Такое заявление сделал канцлер Австрии Себастьян Курц в опубликованном в воскресенье интервью немецкому изданию "Вельт ам зонтаг".

"При всех различиях мы нуждаемся и в диалоге с Россией", - сказал Курц. Одновременно он назвал неприемлемым решение российского суда о замене условного срока блогеру Алексею Навальному на реальный. "Я приветствую то, что главы МИД в скором времени обсудят, как и нужно ли отреагировать [на это] введением целенаправленных санкций против отдельных лиц", - заявил австрийский канцлер.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступают с призывом освободить Навального, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 07.02.2021
Менее 30% японцев не хотят вакцинироваться от коронавируса - опрос
0
96
13:10 07.02.2021
Российская вакцина может использоваться в ЕС - французский министр
0
110
12:20 07.02.2021
К концу следующей недели "Спутник V" может быть зарегистрирован в 25 странах - глава РФПИ
0
206
11:20 07.02.2021
В Афганистан из Индии доставлена первая партия вакцины от коронавируса - СМИ
0
258
11:10 07.02.2021
У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,3
0
232
10:40 07.02.2021
В $519 млн обошлись казне США высказывания Трампа о выборах и беспорядки 6 января - СМИ
0
289
10:30 07.02.2021
Из-за пандемии на Аляске изменили формат традиционной гонки на собачьих упряжках
0
264
09:40 07.02.2021
Крупная сеть магазинов в США готова платить сотрудникам по 100$ за вакцинацию от COVID - СМИ
0
395
09:30 07.02.2021
В случае их допуска российской вакцины в ЕС, Австрия готова наладить производство - Курц
0
331
09:20 07.02.2021
Из-за непогоды подразделения МЧС РФ переведены на усиленный режим работы
0
301

Возврат к списку