Несмотря на все разногласия ЕС нуждается в диалоге с Россией - Курц
12:30 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"При всех различиях мы нуждаемся и в диалоге с Россией", - сказал Курц. Одновременно он назвал неприемлемым решение российского суда о замене условного срока блогеру Алексею Навальному на реальный. "Я приветствую то, что главы МИД в скором времени обсудят, как и нужно ли отреагировать [на это] введением целенаправленных санкций против отдельных лиц", - заявил австрийский канцлер.
Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступают с призывом освободить Навального, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
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