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Российская вакцина может использоваться в ЕС - французский министр

13:10 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская, как и любая другая эффективная вакцина от коронавируса, может использоваться в ЕС, европейские страны заинтересованы в максимальном разнообразии препаратов. Об этом заявила в воскресенье министр-делегат при министре экономики и финансов Аньес Панье-Рюнаше, выступая в эфире радио "Франс энфо".

"Я в этом плане агностик, - заявила она, отвечая на вопрос о перспективах регистрации российской вакцины "Спутник V". - Любая вакцина, которая уже готова и отвечает критериям безопасности и эффективности, приветствуется в Европе. Мы заинтересованы в том, чтобы получить максимум различных вакцин и максимальный объем".

Министр-делегат пояснила, что разнообразие вакцин может быть полезным для борьбы с различными штаммами коронавируса. Кроме того, по ее словам, симуляции в лабораториях позволили сделать вывод, что, вероятно, каждому потребуется повторная вакцинация, однако пока нет точных данных о том, как долго держится полученный после прививки иммунитет. Панье-Рюнаше также признала, что пока нет ясности относительно вакцинации детей, и испытания на несовершеннолетних еще продолжаются.

Относительно объемов препаратов она также отметила, что сейчас для Европы главная задача - "найти производственные площадки, которые будут омологированы и смогут производить вакцины". При этом Панье-Рюнаше назвала "обманчивой идеей" выдвигаемые экспертами предложения об отмене патентов на вакцины для ускорения переориентации промышленных предприятий на их производство. "Нельзя просто взять любой завод и превратить его в площадку для производства вакцин - это крайне контролируемая отрасль, поскольку речь идет о здоровье населения", - пояснила она.

"Я разделяю позицию, что вакцина должна быть общемировым достоянием. Наши контракты предусматривают механизм пожертвований для стран с низким доходом. Мы участвуем в инициативе COVAX ("Ковакс"), - отметила министр- делегат. - В то же время сегодня было бы достаточно неэффективно распространять в странах с низкими доходами дозы вакцины, которые необходимо перевозить при температуре -24 градуса по Цельсию".

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