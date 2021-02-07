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Менее 30% японцев не хотят вакцинироваться от коронавируса - опрос

13:20 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 63% японцев заявили, что хотят пройти вакцинацию от коронавируса, которая должна начаться в стране в феврале. Об этом свидетельствуют данные опубликованного в воскресенье социологического опроса, проведенного агентством Киодо.

При этом 27,4% рассказали, что не хотят делать прививки. Согласно исследованию общественного мнения, более 82% опрошенных высказали беспокойство по поводу того, сможет ли процесс вакцинации в Японии пройти без накладок. Только 14,7% респондентов считают, что кампания пройдет по плану.

Вакцинация в Японии, как ожидается, начнется во второй половине февраля и будет проходить в несколько этапов. В первую очередь она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников, которые чаще всего общаются с заболевшими. Во вторую очередь будут привиты около 36 млн человек старше 65 лет. Затем кампания распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями, и только к маю вакцины смогут получить остальные категории граждан.

В прошлом году Япония подписала соглашения о поставке вакцин от COVID-19 с американской фармацевтической компании Pfizer ("Пфайзер"), британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca ("Астразенека") и американской биотехнологической фирмой Moderna ("Модерна").

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