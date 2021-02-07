В Херсонской области прошли учения украинской армии

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины в Херсонской области провели учения, на которых отработали противодействие диверсантам. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.



"В Херсонской области подразделения южной группировки войск, подчиненные командованию объединенных сил Украины (проводит силовую операцию в Донбассе - прим. ТАСС), совместно с координационной группой Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины провели комплексную тренировку по выявлению диверсионно-разведывательных групп условного противника и недопущению совершения им террористических и диверсионных атак на объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.



По словам командира группировки войск генерал-майора Владимира Миронюка, боевая готовность украинских военных, которые несут службу на юге страны, остается приоритетной задачей для поддержания территориальной целостности государства.



