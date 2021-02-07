Из-за схода лавины на севере Индии начата спасательная операция, 150 человек пропало
14:20 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Уже мобилизованы пять групп NDRF - одна из Дехрадуна и четыре из Дели. Еще три-четыре готовятся и затем будут доставлены по воздуху с базы ВВС Хиндон в Газиабаде", - сказал Прадхан. Он отметил, что к поисковым работам также привлечены около 200 местных пограничников.
Ранее в воскресенье агентство АНИ сообщило, что после схода ледника произошел резкий подъем уровня воды в реке Дхаулиганга - одном из притоков священной для индусов реки Ганг. В результате наводнения была повреждена плотина строящейся на реке электростанция, более 150 рабочих, занятых на строительстве этого объекта, пропали без вести. Нет в данный момент сведений о рабочих, занятых на автодорожных и железнодорожных проектах в этом районе.
Главный министр штата Уттаракханд Тривендра Сингх Рават призвал не обращать внимания на слухи и заверил, что для спасения людей делается все возможное. Власти отмечают, что уровень воды в реке Алакнанда, в которую впадает Дхаулиганга, сначала резко поднялся, но теперь постепенно спадает. Уровень воды пока на один метр выше нормы, но поток уменьшается.
При этом для всех населенных пунктов, расположенных ниже по течению, выпущено оповещение с запретом посещать берега рек. Жители Вишнупраяга, Карнпраяга, Рудрапраяга, Ришикеша и Харидвара предупреждены о необходимости временно не проводить традиционные для этих мест омовения в священном Ганге и притоках. В популярном у туристов Ришикеше остановлен рафтинг.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что отслеживает обстановку в пострадавшем от удара стихии регионе. "Постоянно слежу за плачевной ситуацией в Уттаракханде. Индия поддерживает Уттаракханд, и нация молится за безопасность всех. Постоянно [нахожусь] на связи с высшими должностными лицами и получаю обновленную информацию о развертывании [подразделений] NDRF, спасательных работах и операциях по оказанию помощи", - информировал премьер на своей странице в "Твиттере".
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