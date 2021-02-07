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НОВОСТИ

К 2022 году Иран нарастить производство нефтепродуктов до 100 млн тонн в год - министр

15:10 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран планирует к 2022 году нарастить производство нефтехимической продукции до 100 млн тонн в год. Об этом заявил в воскресенье министр нефти страны Бижан Намдар Зангане.

"К концу 1400 года (по иранскому календарю, соответствует 20 марта 2022 года - прим. ТАСС) производство нефтепродуктов в Иране достигнет 100 млн тонн с общей стоимостью 25 млрд долларов", - цитирует его агентство ИРНА. Министр добавил, что "в 1404 году (по иранскому календарю, соответствует 2025-2026 гг. - прим. ТАСС) стоимость производимых в год нефтепродуктов достигнет 37 млрд долларов".

Иранская нефтехимическая отрасль находится под санкциями со стороны США. В связи с этим страна в течение последних лет стремится выйти на полное самообеспечение в этой области.

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