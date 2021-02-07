Гай Ричи подвергся критике за получение госсредств на поддержку бизнеса

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский режиссер Гай Ричи стал объектом критики со стороны ряда парламентариев королевства после того, как его компания Fatboy Pub Company ("Фэтбой паб компани"), владеющая пабами и ресторанами в Лондоне, обратилась к правительству с просьбой выделить средства на поддержку бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье сообщила газета "Сан".



По данным издания, Ричи подал властям заявление с просьбой о выделении финансовой помощи еще в конце прошлого года с тем, чтобы получить средства для выплаты заработной платы сотрудникам Fatboy Pub Company на фоне убытков компании, которые составляли 457 тыс. фунтов (627 тыс. долларов). "Глобальная пандемия коронавируса и выход Великобритании из Европейского союза, вероятно, сильно повлияли на весь бизнес. Государственная помощь необходима компании, чтобы оставаться финансово устойчивой", - приводит газета выдержки из обращения Fatboy Pub Company.



Член Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии Полин Лэтем раскритиковала этот поступок режиссера. "Когда программа помощи предприятиям была запущена, подразумевалось, что правительство будет выплачивать часть зарплаты сотрудникам компаний малого и среднего бизнеса, а не выделять деньги знаменитостям, у которых на счетах миллионы. Это противоречит духу разработанной программы", - подчеркнула депутат.



Газета также указала, что к декабрю прошлого года всего более 740 тыс. компаний воспользовались правительственной схемой, предполагающей выплату до 80% от размера зарплаты людям, которые из-за карантина были отправлены в принудительные отпуска. Среди них, согласно информации "Сан", были предприятия, принадлежащие знаменитым рестораторам Джейми Оливеру и Гордону Рамзи, что вызвало возмущение у части общества. Издание напомнило, что ранее за такого рода помощью к правительству обращалась певица и модный дизайнер Виктория Бекхэм, однако после критики она отозвала соответствующую просьбу.



