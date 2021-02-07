Не раньше 2023 года въездной турпоток в РФ восстановится на докризисном уровне - Догузова
15:30 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Въездной турпоток. Мы рассчитываем, что в этом году ближе к осени постепенное восстановление международных потоков начнется. На полное восстановление международного туризма раньше 2023 года ни в одной стране не рассчитывают выйти. Нам бы [в России] начать в этом году с осени, продолжить в следующем году, и к 2023 году выйти на какие- то показатели, которые могли бы быть сравнимы с докризисными", - сказала Догузова.
По ее словам, темпы восстановления международного туризма отстают от внутреннего уже сейчас на полтора - два года.
"Разрыв, возможно, будет увеличиваться. Но мы для себя хотели бы к осени выйти на постепенное, поэтапное восстановление международных потоков. И в этом направлении мы, собственно, движемся с нашими коллегами", - отметила руководитель ведомства.
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