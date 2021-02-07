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Президент Конго выступает за единство стран Африки в интересах народов континента

16:10 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый председатель Африканского союза (АС), президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди выступил за единство стран Африки в интересах народов континента. Об этом сообщает в воскресенье информационное агентство Магриб Араб Пресс (МАП).

Чисекеди сделал заявление в рамках работы 34-го саммита АС, который проходит в режиме видеоконференции. "В Африке мы достигли прогресса в интеграционной сфере, в частности создав Африканскую континентальную зону свободной торговли, - отметил он. - Осуществление торговых обменов в рамках этой зоны представляет собой акт экономической независимости, которая сталкивается с рядом вызовов, связанных с промышленным развитием наших стран".

"Нужна единая Африка на службе народов", - продолжал новый председатель АС, добавив, что "континент продолжает сталкиваться с рядом проблем безопасности, в числе которых - вооруженные конфликты, изменение климата и кризис в сфере продовольственной безопасности".

Чисекеди также высоко оценил "изобретательность и решимость, которые африканцы продемонстрировали в борьбе с пандемией коронавируса". "Лидеры стран континента должны не сдаваться и продолжать решать проблемы в области здравоохранения", - заявил он.

Главной темой встречи на высшем уровне, в которой принимают участие более 50 глав государств и правительств, является "Искусство, культура и наследие: инструменты построения желаемой нами Африки". Возврат к историческим и культурным корням видится многим лидерам африканских стран как самый надежный фундамент для дальнейшего развития континента и сохранения им своего места в мире.

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