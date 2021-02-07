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Слова премьера Литвы о "Спутнике V" посольство РФ оценило как участие в кампании дезинформации

17:00 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Российской Федерации в Литве оценило заявление главы правительства балтийской республики Ингриды Шимоните о российской вакцине от коронавируса "Спутник V" как участие в кампании дезинформации. Об этом диппредставительство написало в воскресенье на своей странице в "Твиттере".

"Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели "Спутника V", признанные на международном уровне, говорят сами за себя", - подчеркивается в тексте.

Как отметило диппредставительство, главное, что "в России уже идет массовая вакцинация", которая в Литве еще не началась и сроки начала которой пока не уточнены.

В субботу премьер Литвы у себя в "Твиттере" написала, что вакцину "Спутник V" Россия предлагает миру как "еще одно гибридное оружие, помогающее Москве разделять и властвовать".

Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, слова литовского премьера являются "русофобским бредом, в котором сквозят явная досада и зависть".

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