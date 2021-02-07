Слова премьера Литвы о "Спутнике V" посольство РФ оценило как участие в кампании дезинформации

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Российской Федерации в Литве оценило заявление главы правительства балтийской республики Ингриды Шимоните о российской вакцине от коронавируса "Спутник V" как участие в кампании дезинформации. Об этом диппредставительство написало в воскресенье на своей странице в "Твиттере".



"Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели "Спутника V", признанные на международном уровне, говорят сами за себя", - подчеркивается в тексте.



Как отметило диппредставительство, главное, что "в России уже идет массовая вакцинация", которая в Литве еще не началась и сроки начала которой пока не уточнены.



В субботу премьер Литвы у себя в "Твиттере" написала, что вакцину "Спутник V" Россия предлагает миру как "еще одно гибридное оружие, помогающее Москве разделять и властвовать".



Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, слова литовского премьера являются "русофобским бредом, в котором сквозят явная досада и зависть".



