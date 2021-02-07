Слова премьера Литвы о "Спутнике V" посольство РФ оценило как участие в кампании дезинформации
17:00 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели "Спутника V", признанные на международном уровне, говорят сами за себя", - подчеркивается в тексте.
Как отметило диппредставительство, главное, что "в России уже идет массовая вакцинация", которая в Литве еще не началась и сроки начала которой пока не уточнены.
В субботу премьер Литвы у себя в "Твиттере" написала, что вакцину "Спутник V" Россия предлагает миру как "еще одно гибридное оружие, помогающее Москве разделять и властвовать".
Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, слова литовского премьера являются "русофобским бредом, в котором сквозят явная досада и зависть".
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