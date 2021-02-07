Российскую вакцину "Спутник V" одобрил венгерский центр здравоохранения
18:20 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, Национальный центр общественного здравоохранения завершил официальные исследования вакцины "Спутник V", "в результате которых был сделан вывод о том, что вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может использоваться на людях". "Согласно решению компетентного органа, после вакцин против коронавируса компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca для использования в Венгрии одобрена еще одна вакцина ("Спутник V" - прим. ТАСС). Таким образом, теперь у нас есть четыре вакцины для борьбы с коронавирусом", - написал министр.
Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В январе 2021 года Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о вакцине "Спутник V" и одобрил предварительный допуск этого препарата. Окончательное решение о применении российской вакцины должен был принять только Национальный центр общественного здравоохранения.
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