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Из-за пожара на Варшавском шоссе серьезные пробки - Департамент транспорта Москвы

18:10 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Департамент транспорта Москвы предупреждает автоводителей о серьезных пробках на юге столицы в районе крупного пожара по адресу: Варшавское шоссе, 37 А. Это недалеко от станций метро Верхние Котлы и Нагатинская, для ликвидации ЧП привлечена авиация.

"Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра ограничено до трех рядов. Затруднение движения - 2 км", - отмечается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Горит склад. Пожару в настоящее время присвоен второй номер сложности из пяти возможных. Движение на Варшавском шоссе ограничено. По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь пожара достигла уже 1 тыс. кв. метров. "Площадь пожара на складе в настоящее время возросла до 1 тыс. квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

"Для тушения пожара привлечены два вертолета "Ка-32 МАЦ". Также на место пожара выехала пожарная лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.



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