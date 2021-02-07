В Москву прибыл председатель Меджлиса Ирана - агентство
19:20 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф прибыл в воскресенье на самолете в Москву. Об этом сообщает агентство Тасним.
Отмечается, что Галибаф возглавляет парламентскую делегацию, прибывшую по официальному приглашению с председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Галибаф пробудет в России с 7 по 9 февраля. Спикер Меджлиса рассчитывает на встречу с председателем Госдумы. Кроме того, Галибаф доставил в Москву послание духовного лидера Ирана Али Хаменеи, адресованное президенту России Владимиру Путину.
НОВОСТИ
- 09:20 05.02.2021
- Белоруссия в октябре 2022 года получит вторую партию самолетов Су-30СМ - Минобороны
- 17:32 04.02.2021
- Минобороны РФ опровергло данные о пересечении российским Ил-76 границы Эстонии
- 16:12 04.02.2021
- Силы обороны Эстонии утверждают, что российский самолет нарушил границу республики
- 10:20 04.02.2021
- В Японию на постоянное базирование прибыл новейший эсминец ВМС США
- 19:20 03.02.2021
- Зеленский распорядился провести проверку готовности армии в Донбассе
- 16:00 03.02.2021
- Американские военные прибыли в Норвегию
- 11:20 03.02.2021
- США не хотят ядерного конфликта с Россией или Китаем - Пентагон
- 09:05 03.02.2021
- Польша проиграла условную войну на восточном фланге страны за пять дней - СМИ
- 10:32 02.02.2021
- Пентагон намерен в будущем защищать базы NASA на Луне
- 09:32 02.02.2021
- США продолжат оказывать военную помощь Киеву - госсекретарь
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать