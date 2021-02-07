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В Москву прибыл председатель Меджлиса Ирана - агентство

19:20 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф прибыл в воскресенье на самолете в Москву. Об этом сообщает агентство Тасним.

Отмечается, что Галибаф возглавляет парламентскую делегацию, прибывшую по официальному приглашению с председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Галибаф пробудет в России с 7 по 9 февраля. Спикер Меджлиса рассчитывает на встречу с председателем Госдумы. Кроме того, Галибаф доставил в Москву послание духовного лидера Ирана Али Хаменеи, адресованное президенту России Владимиру Путину.

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