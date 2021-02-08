За последние 5 лет стоимость электроэнергии в РФ достигла максимального значения

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оптовые цены на электроэнергию в России достигли максимальных за последние пять лет значений, несмотря на падения спроса. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания обзор ассоциации "Совет рынка".



Согласно документу, одноставочная цена оптового рынка в 2020 году в европейская части РФ и на Урале (первая ценовая зона) увеличилась на 3,4% и составила 2,54 тыс. руб. за 1 МВт ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 0,6% и составила 1,78 тыс. руб. за 1 МВт ч. Издание напоминает, что одноставочная цена включает в себя стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ, сектор торговли реально выработанными киловатт-часами) и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть). Из обзора ассоциации следует, что в течение года стоимость электроэнергии уменьшилась, в то время как стоимость мощности увеличилась.



По данным "Коммерсанта", в первой ценовой зоне цены на РСВ упали на 6%, до 1,199 тыс. руб. за 1 МВт ч, а во второй - на 3,9%, до 859,5 руб. за 1 МВт ч. Как сообщил изданию партнер КПМГ в России и СНГ Василий Савин, на падение цен повлияло несколько факторов, среди которых снижение спроса в Единой энергосистеме на 2,3%, а также увеличение объема ценопринимания за счет ввода новых АЭС и роста выработки ГЭС в среднем по году на 2-2,2 ГВт.



Что касается цен на мощность, то они выросли в первой ценовой зоне на 14,3%, до 888,4 тыс. руб. за 1 МВт, а во второй - на 7,1%, до 652,2 тыс. руб. Издание напоминает, что платеж за мощность включает в себя обязательные нерыночные надбавки - в основном за строительство электростанций по механизму договоров поставки мощности (ДПМ). В 2020 году общий платеж вырос в связи с вводом энергоблока Нововоронежской АЭС-2, Зарамагской ГЭС-1 и новых возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также увеличением цены некоторых новых ТЭС по программе ДПМ.



Рост цен на электроэнергию при существенном снижении спроса возмущает промышленность. "Энергорынок работает неправильно, углубляя спад и замедляя восстановление экономики: рост цены при сокращении спроса и избытке мощностей противоречит рыночным законам, поощряет отраслевую неэффективность и снижает привлекательность энергосистемы для потребителей", - заявили "Коммерсанту" в "Сообществе потребителей энергии".



В соответствии с прогнозом "Совета рынка" в 2021 году возможен дальнейший рост на энергоцены. Так, стоимость электроэнергии может увеличиться в европейской части РФ и на Урале на 3,8%, а в Сибири - 13,4%.



