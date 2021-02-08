В МИД РФ удивлены тем, как Боррель оценил итоги своего визита в Россию

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона удивлена оценками, которые глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель дал своему визиту в Москву, они разнятся с его предыдущими заявлениями. Об этом заявили ТАСС в МИД РФ в ответ на просьбу прокомментировать высказывания Борреля, которые он опубликовал в своем блоге после прилета в Брюссель.

"С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве", - указали в дипведомстве. На Смоленской площади отметили, что Боррель "имел все возможности сразу же дать собственную оценку" визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что и было сделано. Российская сторона, напомнили в дипведомстве, прокомментировала итоги переговоров в присутствии Борреля.

"Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС", - отметили в МИД РФ.

7 февраля Боррель в своем блоге выразил мнение, что итоги его поездки в РФ говорят о незаинтересованности Москвы в улучшении отношений с ЕС. Он также сообщил, что Евросоюз может ввести очередные санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, задействовав новый механизм, который предусматривает рестрикции за нарушение прав человека.

Боррель был в России с визитом с 4 по 6 февраля. 5 февраля состоялась его встреча с Лавровым. Тогда глава европейской дипломатии отметил, что Евросоюз и Россия провели "открытый и честный" диалог по всем вопросам двусторонних отношений, включая борьбу с пандемией и глобальным изменением климата, восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, разногласия по Украине, поддержку Брюсселем Навального и высылку из РФ западных дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста.