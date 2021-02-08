Патриотически настроенные бизнесмены призвали не допустить на выборы Юлию Навальную

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Бизнесмены-патриоты призвали не допустить Юлию Навальную на выборы. Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков направил письмо спикерам обеих палат парламента Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

По его мнению, нужно запретить иностранным агентам и членам их семей баллотироваться. По мнению Янсукова, так получится не допустить супругу Алексея Навального к выборам в Госдуму этой осенью.

«Это позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны», — приводит РИА Новости выдержку из письма бизнесмена.

Янсуков утверждает, что такая мера нужна в связи «с желанием западных официальных лиц повлиять на избирательный процесс в России».

Прошлым летом в Белоруссии после ареста Сергея Тихановского, которому отказали в регистрации на выборах президента, свою кандидатуру выдвинула его супруга Светлана. Говорит Москва