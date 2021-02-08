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Стоимость нефти Brent поднялась выше $60 за баррель

09:32 08.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 60 долларов за баррель впервые с 7 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,77% — до 60,01 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,18%, до 57,53 доллара за баррель.  Эхо Москвы

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