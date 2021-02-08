Четыре человека погибли из-за схода снега с крыши зернохранилища в Алтайском крае

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека погибли в селе Смазнево в Алтайском крае в результате схода снега с крыши, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Сегодня стало известно о том, что в селе Смазнево произошел сход снежного покрова с крыши зернохранилища, в результате чего под завалом оказались восемь человек. Поисковые отряды уже извлекли из-под завала семь человек. Ведутся поиски восьмого. Четверо из извлеченных из-под снега погибли", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что из Барнаула в село направлены бригады Центра медицины катастроф. В Заринский район края выехал зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов, а также руководитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, два человека не были травмированы, одного из пострадавших госпитализировали в городскую больницу с переломом ребер.

"Пока неизвестно, сколько продлятся спасательные работы, все службы на месте. Происшествие произошло около 09:30 по местному времени (05:30 мск)", - сказал собеседник агентства.