Четыре человека погибли из-за схода снега с крыши зернохранилища в Алтайском крае
10:05 08.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре человека погибли в селе Смазнево в Алтайском крае в результате схода снега с крыши, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
"Сегодня стало известно о том, что в селе Смазнево произошел сход снежного покрова с крыши зернохранилища, в результате чего под завалом оказались восемь человек. Поисковые отряды уже извлекли из-под завала семь человек. Ведутся поиски восьмого. Четверо из извлеченных из-под снега погибли", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что из Барнаула в село направлены бригады Центра медицины катастроф. В Заринский район края выехал зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов, а также руководитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.
Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, два человека не были травмированы, одного из пострадавших госпитализировали в городскую больницу с переломом ребер.
"Пока неизвестно, сколько продлятся спасательные работы, все службы на месте. Происшествие произошло около 09:30 по местному времени (05:30 мск)", - сказал собеседник агентства.
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