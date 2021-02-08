В Чечне предъявили обвинения двум вывезенным из Нижнего Новгорода жителям республики - СМИ
10:20 08.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Власти Чечни предъявили обвинения двум вывезенным из Нижнего Новгорода жителям республики. В записке, которую получил адвокат молодых людей, говорится, что они признали вину по делу о незаконном вооруженном формировании. Как рассказали в организации «Российская ЛГБТ-сеть», обоих обвинили в том, что они передавали продукты предполагаемому боевику.
Между тем, как рассказал один из адвокатов, к вывезенным из Нижнего Новгорода до сих пор не допустили защитников и не предоставили документов о задержании.
«Российская ЛГБТ-сеть» минувшим летом помогла двум жителям Чечни уехать из республики из-за преследований. В начале февраля обоих задержали в Нижнем Новгороде и вывезли обратно.
Изначально двоих молодых людей предположительно задержали за их участие в ЛГБТ-сообществе, однако их уже несколько дней укрывают от встречи с адвокатом. Об этом «Эху Москвы» сообщил пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» Тим Бесцвет.
Кроме того, по словам Тима Бесцвета, молодых людей заставили отказаться от другого адвоката, Александра Немова. Для этого в ОВД привезли отца несовершеннолетнего задержанного.
НОВОСТИ
- 11:20 08.02.2021
- Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке в РФ в 2020 г. не превысил инфляцию
- 11:05 08.02.2021
- Рашкин сообщил о задержании в Саратове депутата областной думы от КПРФ
- 11:00 08.02.2021
- В России выявили 15 916 заразившихся коронавирусом за сутки
- 10:32 08.02.2021
- Из окна больницы в Чите выпал шестилетний ребенок
- 10:05 08.02.2021
- Четыре человека погибли из-за схода снега с крыши зернохранилища в Алтайском крае
- 10:00 08.02.2021
- В Кремле сообщили, когда стоит ждать возвращения к нормальной жизни после пандемии
- 09:32 08.02.2021
- Стоимость нефти Brent поднялась выше $60 за баррель
- 09:20 08.02.2021
- Патриотически настроенные бизнесмены призвали не допустить на выборы Юлию Навальную
- 09:05 08.02.2021
- Иран не считает выплату компенсации США условием для возвращения к контактам по СВПД
- 09:00 08.02.2021
- В МИД РФ удивлены тем, как Боррель оценил итоги своего визита в Россию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать