0
0
136
НОВОСТИ

В Чечне предъявили обвинения двум вывезенным из Нижнего Новгорода жителям республики - СМИ

10:20 08.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Власти Чечни предъявили обвинения двум вывезенным из Нижнего Новгорода жителям республики. В записке, которую получил адвокат молодых людей, говорится, что они признали вину по делу о незаконном вооруженном формировании. Как рассказали в организации «Российская ЛГБТ-сеть», обоих обвинили в том, что они передавали продукты предполагаемому боевику.

Между тем, как рассказал один из адвокатов, к вывезенным из Нижнего Новгорода до сих пор не допустили защитников и не предоставили документов о задержании.

«Российская ЛГБТ-сеть» минувшим летом помогла двум жителям Чечни уехать из республики из-за преследований. В начале февраля обоих задержали в Нижнем Новгороде и вывезли обратно.

Изначально двоих молодых людей предположительно задержали за их участие в ЛГБТ-сообществе, однако их уже несколько дней укрывают от встречи с адвокатом. Об этом «Эху Москвы» сообщил пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» Тим Бесцвет.

Кроме того, по словам Тима Бесцвета, молодых людей заставили отказаться от другого адвоката, Александра Немова. Для этого в ОВД привезли отца несовершеннолетнего задержанного.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 08.02.2021
Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке в РФ в 2020 г. не превысил инфляцию
0
17
11:05 08.02.2021
Рашкин сообщил о задержании в Саратове депутата областной думы от КПРФ
0
94
11:00 08.02.2021
В России выявили 15 916 заразившихся коронавирусом за сутки
0
77
10:32 08.02.2021
Из окна больницы в Чите выпал шестилетний ребенок
0
116
10:05 08.02.2021
Четыре человека погибли из-за схода снега с крыши зернохранилища в Алтайском крае
0
153
10:00 08.02.2021
В Кремле сообщили, когда стоит ждать возвращения к нормальной жизни после пандемии
0
183
09:32 08.02.2021
Стоимость нефти Brent поднялась выше $60 за баррель
0
191
09:20 08.02.2021
Патриотически настроенные бизнесмены призвали не допустить на выборы Юлию Навальную
0
284
09:05 08.02.2021
Иран не считает выплату компенсации США условием для возвращения к контактам по СВПД
0
215
09:00 08.02.2021
В МИД РФ удивлены тем, как Боррель оценил итоги своего визита в Россию
0
261

Возврат к списку