В Чечне предъявили обвинения двум вывезенным из Нижнего Новгорода жителям республики - СМИ

10:20 Источник: Эхо Москвы

Власти Чечни предъявили обвинения двум вывезенным из Нижнего Новгорода жителям республики. В записке, которую получил адвокат молодых людей, говорится, что они признали вину по делу о незаконном вооруженном формировании. Как рассказали в организации «Российская ЛГБТ-сеть», обоих обвинили в том, что они передавали продукты предполагаемому боевику.

Между тем, как рассказал один из адвокатов, к вывезенным из Нижнего Новгорода до сих пор не допустили защитников и не предоставили документов о задержании.

«Российская ЛГБТ-сеть» минувшим летом помогла двум жителям Чечни уехать из республики из-за преследований. В начале февраля обоих задержали в Нижнем Новгороде и вывезли обратно.

Изначально двоих молодых людей предположительно задержали за их участие в ЛГБТ-сообществе, однако их уже несколько дней укрывают от встречи с адвокатом. Об этом «Эху Москвы» сообщил пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» Тим Бесцвет.

Кроме того, по словам Тима Бесцвета, молодых людей заставили отказаться от другого адвоката, Александра Немова. Для этого в ОВД привезли отца несовершеннолетнего задержанного.