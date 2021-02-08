Из окна больницы в Чите выпал шестилетний ребенок

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Шестилетний ребёнок выпал из окна больницы в Чите. Мальчик получил тяжёлые травмы мозга и переломы. Он находится в реанимации в состоянии комы.

Главврач больницы Владимир Комаров заявил, что произошёл несчастный случай, но подробности не привёл.

Следственный комитет начал проверку. Правоохранители анализируют данные с камер видеонаблюдения. Кроме того, полиция установит причины госпитализации ребёнка без родителей. Известно, что матери, по невыясненным причинам, отказали в совместном проживании с сыном в палате, передаёт «Чита.ру». Говорит Москва