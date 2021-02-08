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В России выявили 15 916 заразившихся коронавирусом за сутки

11:00 08.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 15 916, это минимальный показатель с 21 октября. Общее количество инфицированных достигло 3 983 197, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,4%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 881, до 3 472 091. По данным штаба, доля уже выздоровевших увеличилась до 87,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 407 против 432 днем ранее, это минимум с 30 ноября. Всего от инфекции умерли 77 068 пациентов, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,93%, следует из данных штаба.

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