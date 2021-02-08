Рашкин сообщил о задержании в Саратове депутата областной думы от КПРФ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин сообщил о задержании в Саратове сотрудниками полиции депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко.

"Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ и блогера Николая Бондаренко. Он успел только позвонить и сообщить об этом, после чего у него отобрали телефон", - написал Рашкин в своем аккаунте в "Твиттере".

Причина задержания пока не уточняется.