Рашкин сообщил о задержании в Саратове депутата областной думы от КПРФ
11:05 08.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин сообщил о задержании в Саратове сотрудниками полиции депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко.
"Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ и блогера Николая Бондаренко. Он успел только позвонить и сообщить об этом, после чего у него отобрали телефон", - написал Рашкин в своем аккаунте в "Твиттере".
Причина задержания пока не уточняется.
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