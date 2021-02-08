Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке в РФ в 2020 г. не превысил инфляцию
11:20 08.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в РФ в 2020 году не превысил уровень инфляции. Об этом сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс, слова которого передает пресс-служба министерства.
"По итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились в фактические показатели инфляции. Рост цены в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) составил 3,4% и 0,6% по второй ценовой зоне (Сибирь), что существенно ниже инфляции. Поэтому мы не видим определенных сложностей с ростом цены для прочих потребителей", - сказал он.
НОВОСТИ
- 11:05 08.02.2021
- Рашкин сообщил о задержании в Саратове депутата областной думы от КПРФ
- 11:00 08.02.2021
- В России выявили 15 916 заразившихся коронавирусом за сутки
- 10:32 08.02.2021
- Из окна больницы в Чите выпал шестилетний ребенок
- 10:20 08.02.2021
- В Чечне предъявили обвинения двум вывезенным из Нижнего Новгорода жителям республики - СМИ
- 10:05 08.02.2021
- Четыре человека погибли из-за схода снега с крыши зернохранилища в Алтайском крае
- 10:00 08.02.2021
- В Кремле сообщили, когда стоит ждать возвращения к нормальной жизни после пандемии
- 09:32 08.02.2021
- Стоимость нефти Brent поднялась выше $60 за баррель
- 09:20 08.02.2021
- Патриотически настроенные бизнесмены призвали не допустить на выборы Юлию Навальную
- 09:05 08.02.2021
- Иран не считает выплату компенсации США условием для возвращения к контактам по СВПД
- 09:00 08.02.2021
- В МИД РФ удивлены тем, как Боррель оценил итоги своего визита в Россию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать