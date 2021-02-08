Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке в РФ в 2020 г. не превысил инфляцию

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в РФ в 2020 году не превысил уровень инфляции. Об этом сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс, слова которого передает пресс-служба министерства.

"По итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились в фактические показатели инфляции. Рост цены в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) составил 3,4% и 0,6% по второй ценовой зоне (Сибирь), что существенно ниже инфляции. Поэтому мы не видим определенных сложностей с ростом цены для прочих потребителей", - сказал он.