Израиль стал первой страной мира, где от коронавируса привилось больше половины жителей
11:32 08.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государство Израиль стало первой страной в мире, где более половины населения привились от коронавируса нового типа. Согласно подсчетам ТАСС, ведущимся на основе официальных данных и информации СМИ, прививку в государстве с населением 8,9 млн получили 5,54 млн израильтян, или 62,42% населения.
Таким образом, Израиль стал мировым лидером по доле вакцинировавшихся. Второе место по этому показателю занимают ОАЭ (44,79%), на третьей строчке Сейшельские Острова (40,49%).
Отметку в 10% вакцинировавшихся жителей смогли преодолеть также Великобритания вместе с заморскими территориями (18,95%), США (12,84%) и Бахрейн (11,63%).
По количеству сделанных прививок в мире по-прежнему лидируют США с 42 млн вакцинировавшихся. На втором месте идет Китай (31,2 млн привитых). Замыкает тройку Великобритания (12,6 млн).
Всего в мире, по подсчетам ТАСС, привились порядка 131,9 млн, или 1,7% населения Земли.
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