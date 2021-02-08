На президента Сербии Вучича готовилось покушение - полиция

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Сербии располагает оперативными данными о том, что на президента страны Александара Вучича готовилось покушение 27 января, в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде. Об этом сообщил в эфире канала "Пинк" в ночь на понедельник начальник управления криминальной полиции Богдан Пушич.

По словам Пушича, во время церемонии открытия памятника там находилось "свыше 850 спецназовцев, чтобы обезопасить президента в связи с тем, что данные разведки указывали, что на него попытаются совершить покушение".

В свою очередь 4 февраля сотрудники правоохранительных органов Сербии задержали 17 членов организованной преступной группы (ОПГ) в ходе спецоперации в Белграде. Сообщается, что ОПГ маскировалось под группировки футбольных болельщиков, поэтому обыски и задержания также прошли на стадионах "Райко Митич" (домашняя арена клуба "Црвена звезда") и "Партизан". По данным МВД Сербии, в квартирах, принадлежащих группировке, были обнаружены две снайперские винтовки. Задержанные обвиняются в жестоких убийствах, вымогательстве, похищениях, торговле наркотиками. Окончательно подтвержденных данных о причастности задержанных к покушению на сербского президента пока не поступало, идет следствие.

20 октября 2020 года президент Сербии Александар Вучич в специальном обращении к нации объявил войну мафии. Он подчеркнул, что криминалу "не удастся победить государство".

На протяжении последних месяцев в Белграде был совершен ряд заказных убийств. 13 сентября 2020 года жертвой покушения стал криминальный авторитет Страхиня Стоянович, его автомобиль был взорван во время движения в центре Белграда. Позднее еще одно заказное убийство произошло на подземной парковке в самом популярном торговом центре Белграда "Ушче". Затем в одном из элитных домов в Новом Белграде на подземной парковке своего дома был застрелен мужчина, который, согласно предварительной информации, был связан с мафией.