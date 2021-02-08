В Курской области более 500 школ проверили после сообщения о "минировании" - власти
12:05 08.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 500 школ проверили в Курской области в понедельник из-за сообщения в соцсетях о возможном минировании, сообщил на оперативном совещании заместитель губернатора Александр Чуркин.
"Сегодня у нас поступило сообщение из полиции об угрозе возможного взрыва школ. С 6 часов утра сотрудники МВД совместно с руководителями образовательных организаций провели мероприятия на предмет обнаружения взрывных устройств. Школы Курска приступили к занятиям вовремя, в Железногорске пять школ еще проверяются, две школы также проверяются", - сказал Чуркин. По его словам, занятия в школах из-за проверок не отменяли.
Всего в Курской области работают 525 школ. Замгубернатора уточнил, что в дистанционном формате занятия проводят в шести школах, более 60 работают в смешанном режиме.
В понедельник после сообщения в соцсетях о "минировании" занятия были прерваны в школах Красноярска, Приморского края, Сахалинской области, Чукотки, Благовещенска. Массовая эвакуация школ также проводилась в Сибири, на Дальнем Востоке и в Тамбовской области.
НОВОСТИ
- 12:47 08.02.2021
- Первому в стране учебному центру "Мои документы" исполнилось шесть лет
- 12:32 08.02.2021
- Двести британских ученых находятся под следствием за передачу технологий КНР - The Times
- 12:20 08.02.2021
- Крыша многоквартирного дома обвалилась в Барнауле на площади 144 кв. м
- 12:00 08.02.2021
- На президента Сербии Вучича готовилось покушение - полиция
- 11:32 08.02.2021
- Израиль стал первой страной мира, где от коронавируса привилось больше половины жителей
- 11:20 08.02.2021
- Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке в РФ в 2020 г. не превысил инфляцию
- 11:05 08.02.2021
- Рашкин сообщил о задержании в Саратове депутата областной думы от КПРФ
- 11:00 08.02.2021
- В России выявили 15 916 заразившихся коронавирусом за сутки
- 10:32 08.02.2021
- Из окна больницы в Чите выпал шестилетний ребенок
- 10:20 08.02.2021
- В Чечне предъявили обвинения двум вывезенным из Нижнего Новгорода жителям республики - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать