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Крыша многоквартирного дома обвалилась в Барнауле на площади 144 кв. м

12:20 08.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крыша многоквартирного дома, в котором проживают более 200 человек, обвалилась в Барнауле. Площадь повреждения составила порядка 144 кв. м, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе мэрии города.

"Произошло частичное повреждение кровли над квартирами первого подъезда. Площадь повреждения составила порядка 144 кв. м. На место происшествия незамедлительно выехали представители администрации Октябрьского района, комитета жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС, управляющей организации ООО "УК ЖЭУ-6 Октябрьского", - говорится в сообщении.

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