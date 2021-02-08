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Число пересечений финско-российской границы в январе снизилось более чем на 90%

13:00 08.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пересечений границы между Финляндией и Россией в январе 2020 года сократилось более чем на 90% на фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник финская Пограничная охрана.

Согласно данным ведомства, в январе на границе зафиксировано около 54,2 тыс. пересечений. До введения ограничений в январе и феврале прошлого года число пересечений находилось на уровне 700-800 тыс., с марта началось резкое падение.

Число пересечений границы в 2020 году составило около 25% от уровня 2019 года. В 2020 году границу пересекали 2,4 млн раз, тогда как годом ранее этот показатель составлял почти 9,5 млн.

С 19 марта по 13 мая 2020 года Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

В настоящее время въезд в Финляндию из РФ разрешен для членов семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы. Кроме того, с 1 октября въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории, если объект требует неотложного ремонта.

Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией временно приостановлено, однако между странами возобновлено авиасообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.

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