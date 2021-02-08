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Злостных неплательщиков по займам стало больше на 2,4 млн

13:05 08.02.2021 Источник: Известия

За год ряды злостных неплательщиков по займам пополнились на 2,4 млн человек, следует из данных ФССП, с которыми ознакомились «Известия». Так, в 2020-м приставы рассмотрели 12,9 млн дел о взыскании кредитной задолженности. При этом сумма долгов, которые граждане должны выплатить кредиторам по решению суда, за год увеличилась незначительно: всего на 100 млн рублей, составив 2,7 млрд. По данным ЦБ, доля просрочки в сегмен­те потребительских ссуд выросла с 7,5 до 9%. Там считают, что это некритично. Опрошенные эксперты отмечают, что прирост числа должников обеспечен за счет тех, кто перестал обслуживать долги еще в 2019 году. Реальную картину 2020-го и последствия пандемии только предстоит ощутить, уверены они.

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