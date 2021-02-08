В Госдуме высказались против квот на число домашних животных

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме выступили против квот на число домашних животных. Накануне глава правительства Кировской области Александр Чурин подписал постановление, согласно которому все питомцы в частных квартирах общего проживания должны быть зарегистрированы и внесены в электронную базу данных.

Глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» негативно оценил инициативу. Он заявил, что это нарушает права россиян.

«С моей точки зрения, не площадь помещения является ключевым фактором для животного. Установление каких-то площадей, при которых можно заводить животное или нельзя, — это некий имущественный ценз и поражение в правах для граждан, потому что я встречал как примеры, когда в сравнительно небольшой квартире нескольким животным было вполне нормально и комфортно, потому что у них был добрый хозяин, а это главное, так и встречал примеры, когда владелец 150-метровой огромной квартиры уезжал в командировку и на неделю закрывал в кладовке или в туалете собаку, и она там натурально сходила с ума. И какая разница, что у него 150 квадратных метров, если он так себя ведёт по отношению к животному».

Согласно постановлению в Кировской области, расчёт числа животных на одной жилплощади производится в зависимости от их веса: собака менее 25 кг должна иметь не менее 1,5 кв. метров, более 25 кг — не менее 2,5 кв. метров; на одну кошку полагается чуть менее квадратного метра. Запрет не распространяется на собак-поводырей. При этом владелец животного обязан защищать его и предотвращать все угрозы здоровью. Документ вступит в силу 14 февраля.