Опрос выявил желаемый размер накоплений к пенсии у россиян
13:32 08.02.2021 Источник: РБК
Почти каждый пятый россиянин (19%) хотел бы накопить «солидное состояние» к моменту завершения карьеры. Об этом свидетельствуют результаты опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и «Рамблера», с которыми ознакомился РБК.
Представления о том, сколько денег необходимо для успешного завершения карьеры, у респондентов отличаются. 27% опрошенных считают, что им нужно 20–50 млн руб., чтобы иметь возможность комфортно отдыхать на пенсии: путешествовать, содержать собственное жилье, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться
По мнению 22% россиян, накопления должны составить минимум 5–10 млн руб., чтобы не экономить на основных потребностях на пенсии. 18% опрошенных заявили, что хотели бы иметь накопления в размере $10 млн (около 750 млн руб. по текущему курсу), чтобы денег хватило не только им, но и нескольким последующим поколениям. Еще 14% россиян считают, что к выходу на пенсии им понадобится минимум $1 млн на исполнение всех желаний, не реализованных за время работы.
НОВОСТИ
- 14:12 08.02.2021
- Иран направил ноту РФ из-за названия Персидского залива
- 14:00 08.02.2021
- Россия выслала дипломатов из-за действий представительств на фоне беспорядков - Песков
- 13:20 08.02.2021
- В Госдуме высказались против квот на число домашних животных
- 13:05 08.02.2021
- Злостных неплательщиков по займам стало больше на 2,4 млн
- 13:00 08.02.2021
- Число пересечений финско-российской границы в январе снизилось более чем на 90%
- 12:47 08.02.2021
- Первому в стране учебному центру "Мои документы" исполнилось шесть лет
- 12:32 08.02.2021
- Двести британских ученых находятся под следствием за передачу технологий КНР - The Times
- 12:20 08.02.2021
- Крыша многоквартирного дома обвалилась в Барнауле на площади 144 кв. м
- 12:05 08.02.2021
- В Курской области более 500 школ проверили после сообщения о "минировании" - власти
- 12:00 08.02.2021
- На президента Сербии Вучича готовилось покушение - полиция
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать