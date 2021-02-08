0
0
104
НОВОСТИ

Опрос выявил желаемый размер накоплений к пенсии у россиян

13:32 08.02.2021 Источник: РБК

Почти каждый пятый россиянин (19%) хотел бы накопить «солидное состояние» к моменту завершения карьеры. Об этом свидетельствуют результаты опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и «Рамблера», с которыми ознакомился РБК.

Представления о том, сколько денег необходимо для успешного завершения карьеры, у респондентов отличаются. 27% опрошенных считают, что им нужно 20–50 млн руб., чтобы иметь возможность комфортно отдыхать на пенсии: путешествовать, содержать собственное жилье, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться

По мнению 22% россиян, накопления должны составить минимум 5–10 млн руб., чтобы не экономить на основных потребностях на пенсии. 18% опрошенных заявили, что хотели бы иметь накопления в размере $10 млн (около 750 млн руб. по текущему курсу), чтобы денег хватило не только им, но и нескольким последующим поколениям. Еще 14% россиян считают, что к выходу на пенсии им понадобится минимум $1 млн на исполнение всех желаний, не реализованных за время работы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 08.02.2021
Иран направил ноту РФ из-за названия Персидского залива
0
59
14:00 08.02.2021
Россия выслала дипломатов из-за действий представительств на фоне беспорядков - Песков
0
83
13:20 08.02.2021
В Госдуме высказались против квот на число домашних животных
0
147
13:05 08.02.2021
Злостных неплательщиков по займам стало больше на 2,4 млн
0
167
13:00 08.02.2021
Число пересечений финско-российской границы в январе снизилось более чем на 90%
0
157
12:47 08.02.2021
Первому в стране учебному центру "Мои документы" исполнилось шесть лет
0
166
12:32 08.02.2021
Двести британских ученых находятся под следствием за передачу технологий КНР - The Times
0
192
12:20 08.02.2021
Крыша многоквартирного дома обвалилась в Барнауле на площади 144 кв. м
0
191
12:05 08.02.2021
В Курской области более 500 школ проверили после сообщения о "минировании" - власти
0
211
12:00 08.02.2021
На президента Сербии Вучича готовилось покушение - полиция
0
249

Возврат к списку