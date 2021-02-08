Опрос выявил желаемый размер накоплений к пенсии у россиян

13:32 Источник: РБК

Почти каждый пятый россиянин (19%) хотел бы накопить «солидное состояние» к моменту завершения карьеры. Об этом свидетельствуют результаты опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и «Рамблера», с которыми ознакомился РБК.

Представления о том, сколько денег необходимо для успешного завершения карьеры, у респондентов отличаются. 27% опрошенных считают, что им нужно 20–50 млн руб., чтобы иметь возможность комфортно отдыхать на пенсии: путешествовать, содержать собственное жилье, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться

По мнению 22% россиян, накопления должны составить минимум 5–10 млн руб., чтобы не экономить на основных потребностях на пенсии. 18% опрошенных заявили, что хотели бы иметь накопления в размере $10 млн (около 750 млн руб. по текущему курсу), чтобы денег хватило не только им, но и нескольким последующим поколениям. Еще 14% россиян считают, что к выходу на пенсии им понадобится минимум $1 млн на исполнение всех желаний, не реализованных за время работы.