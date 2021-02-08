Иран направил ноту РФ из-за названия Персидского залива

14:12 Источник: Lenta.ru

Иран направил ноту протеста в Министерство иностранных дел России из-за названия Персидского залива. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, передает РИА Новости.

Как уточнил Хатибзаде, ноту передали через посольство Ирана в Москве. По его словам, протест связан с тем, что на арабоязычной версии страницы российского ведомства в Twitter в одном из постов упоминался «Арабский залив».

За заливом, разделяющим Иранское нагорье и Аравийский полуостров, исторически закрепилось название Персидский. Однако в 1960-х годах этот факт оспорили некоторые арабские страны, которые начали использовать термин «Арабский залив» или просто «Залив», вызывая недовольство Ирана.

В частности, в мае 2012 года Иран пригрозил корпорации Google судебным иском из-за того, что на сервисе Google Maps не подписан Персидский залив. В настоящее время на сервисе указаны оба названия залива. Lenta.Ru