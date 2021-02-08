Глухонемому петербуржцу посоветовали оспорить штраф за скандирование лозунгов
15:00 08.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Кремле посоветовали глухонемому петербуржцу оспорить штраф за скандирование лозунгов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, можно подать апелляцию, если не истёк срок такого обращения.
Так он прокомментировал ситуацию с глухонемым мужчиной, которого в Санкт-Петербурге оштрафовали за скандирование лозунгов на незаконной акции протеста.
Ранее в СМИ появилась информация, что 31 января житель города Евгений Агафонов шёл в магазин, не зная о незаконной акции протеста. Полицейские приняли его за участника митинга и задержали. Инвалид третьей группы провёл в ОВД девять часов. Позже он сообщил, что полицейские ему не предоставили переводчика.
5 февраля Красносельский районный суд Петербурга признал Агафонова виновным в участии в несанкционированной акции протеста. Говорит Москва
Новости
- 16:00 08.02.2021
- Разведка Норвегии считает, что спецслужбы РФ и КНР являются наибольшей угрозой для страны
- 15:32 08.02.2021
- В Латвии на год ограничили трансляцию телеканала «Россия-РТР»
- 15:12 08.02.2021
- Доходы РФ от экспорта нефти в 2020 г. упали на 41% - ФТС
- 14:32 08.02.2021
- Более половины россиян считают убедительным фильм про дворец в Геленджике - СМИ
- 14:12 08.02.2021
- Иран направил ноту РФ из-за названия Персидского залива
- 14:00 08.02.2021
- Россия выслала дипломатов из-за действий представительств на фоне беспорядков - Песков
- 13:32 08.02.2021
- Опрос выявил желаемый размер накоплений к пенсии у россиян
- 13:20 08.02.2021
- В Госдуме высказались против квот на число домашних животных
- 13:05 08.02.2021
- Злостных неплательщиков по займам стало больше на 2,4 млн
- 13:00 08.02.2021
- Число пересечений финско-российской границы в январе снизилось более чем на 90%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать