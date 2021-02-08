Глухонемому петербуржцу посоветовали оспорить штраф за скандирование лозунгов

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле посоветовали глухонемому петербуржцу оспорить штраф за скандирование лозунгов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, можно подать апелляцию, если не истёк срок такого обращения.

Так он прокомментировал ситуацию с глухонемым мужчиной, которого в Санкт-Петербурге оштрафовали за скандирование лозунгов на незаконной акции протеста.

Ранее в СМИ появилась информация, что 31 января житель города Евгений Агафонов шёл в магазин, не зная о незаконной акции протеста. Полицейские приняли его за участника митинга и задержали. Инвалид третьей группы провёл в ОВД девять часов. Позже он сообщил, что полицейские ему не предоставили переводчика.

5 февраля Красносельский районный суд Петербурга признал Агафонова виновным в участии в несанкционированной акции протеста. Говорит Москва