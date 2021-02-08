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НОВОСТИ

В Латвии на год ограничили трансляцию телеканала «Россия-РТР»

15:32 08.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Латвия на год ограничила трансляцию телеканала «Россия-РТР». Это международная версия главного канала холдинга ВГТРК.

Запрет ретрансляции телеканала «Россия-РТР» — результат разбирательства, которое Национальный совет по электронным СМИ Латвии проводил больше полугода. Его председатель в своем твиттере написал, что республика «защищала, защищает и будет защищать свое информационное пространство». Поводом же для ограничений послужила одна из передач канала «Россия-РТР» — ток-шоу «60 минут». В одном из ее выпусков латвийский регулятор увидел разжигание ненависти. В частности, в ходе дискуссии Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко – террористом.

Это уже второй случай за последнюю неделю, когда власти или телекоммуникационные компании ограничивают ретрансляцию российских каналов. В начале февраля крупнейший латвийский оператор Tet прекратил вещание пяти из них — Первого балтийского канала, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». В компании объяснили эти меры опасениями из-за возможного несоблюдения санкционного режима.

Летом прошлого года латвийские власти запретили трансляцию на территории страны 7 телеканалов RT.  Эхо Москвы

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