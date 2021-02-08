Разведка Норвегии считает, что спецслужбы РФ и КНР являются наибольшей угрозой для страны

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) считает, что деятельность разведывательных служб России и Китая представляет наибольшую угрозу для безопасности страны. Такое мнение высказал в понедельник глава ведомства Нильс-Андреас Стенсёнес, представляя ежегодный отчет с классификацией угроз безопасности и прогноз на 2021 год.

"В плане разведывательной деятельности самой большой останется угроза со стороны России и Китая", - цитирует его Норвежское телеграфное бюро. По его словам, масштабы их деятельности якобы расширились за последние годы.

В отчете PST утверждается, что в 2021 году "операции российских и китайских спецслужб, проводимые в интернете, составят наибольшую часть их деятельности в Норвегии".

Ранее Полицейская служба безопасности выступила с утверждением, что хакерские группы APT28 ("Эй-пи-ти-28") и Fancy Bear ("Фэнси бэр") могли быть причастны к кибератаке на парламент Норвегии в августе 2020 года. Согласно утверждению, они "связаны с российской военной разведкой ГРУ". Вместе с тем там добавили, что следствие не собрало достаточно данных для выдвижения обвинения и поэтому "прокуратура приняла решение завершить расследование".

Посольство РФ в Норвегии, в свою очередь, заявило, что обвинения Норвегией России в хакерских атаках без приведения доказательств неприемлемы и не способствуют укреплению диалога.