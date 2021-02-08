В РФ предложили учредить День открытия Антарктиды
16:32 08.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуму внесён проект об учреждении Дня открытия Антарктиды. С инициативой выступило Законодательное собрание Ленинградской области.
Как следует из документа, опубликованного в электронной базе нижней палаты парламента, памятную дату следует установить 28 января. В законопроекте говорится, что «подвиг участников Первой русской антарктической экспедиции 1819-1821 годов сравним с подвигами Юрия Гагарина — первого из землян, поднявшегося в космос, и Алексея Леонова — первого человека, шагнувшего в космос».
Также авторы инициативы напомнили, что в прошлом году в России отметили 200-летний юбилей открытия Антарктиды русскими военными моряками. Говорит Москва
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