Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $43 тыс.
17:00 08.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Биткойн в ходе торговой сессии вырос в цене на 11,8% - до $43,8 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk на 16:00 мск.
Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.
В 15:54 мск криптовалюта торговалась выше отметки в $42 тыс.
НОВОСТИ
- 17:12 08.02.2021
- Страны ЕС организуют видеоконференцию с соратниками Навального
- 16:32 08.02.2021
- В РФ предложили учредить День открытия Антарктиды
- 16:12 08.02.2021
- В Ингушетии предложили запретить мобильные телефоны в школах и вузах
- 16:00 08.02.2021
- Разведка Норвегии считает, что спецслужбы РФ и КНР являются наибольшей угрозой для страны
- 15:32 08.02.2021
- В Латвии на год ограничили трансляцию телеканала «Россия-РТР»
- 15:12 08.02.2021
- Доходы РФ от экспорта нефти в 2020 г. упали на 41% - ФТС
- 15:00 08.02.2021
- Глухонемому петербуржцу посоветовали оспорить штраф за скандирование лозунгов
- 14:32 08.02.2021
- Более половины россиян считают убедительным фильм про дворец в Геленджике - СМИ
- 14:12 08.02.2021
- Иран направил ноту РФ из-за названия Персидского залива
- 14:00 08.02.2021
- Россия выслала дипломатов из-за действий представительств на фоне беспорядков - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать