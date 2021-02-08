Страны ЕС организуют видеоконференцию с соратниками Навального
17:12 08.02.2021 Источник: Интерфакс
По инициативе Польши в понедельник организована видеоконференция ряда европейских стран с участием США и Великобритании со сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального, подтвердил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Это видеоконференция рабочего уровня, организованная Польшей", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу сообщить о деталях этого контакта.
Стано предложил за подробностями обратиться к польской стороне.
Ранее западные СМИ передали, что организуется видеоконференция с соратниками Навального, в которой ожидается участие представителей ряда стран ЕС, в том числе Польши, Германии и Швеции, дипломатов которых Россия выдворяет за участие в акциях в поддержку оппозиционного политика. К конференции, по данным публикаций, присоединятся США, Канада, Великобритания и Украина.
По итогам визита в Россию 4-6 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель написал в своем блоге: "Вопросы прав человека и основных свобод, и в частности случай Алексея Навального, были в центре моего визита и моих бесед с министром иностранных дел Лавровым".
"Временами обсуждение с моим российским коллегой достигало высокого уровня напряженности, поскольку я призывал к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального, а также к полному и беспристрастному расследованию совершенного на него покушения. Я напомнил министру Лаврову, что обязательства России в области прав человека вытекают из международных обязательств, которые она добровольно взяла на себя (например, Европейской конвенции Совета Европы о правах человека), и поэтому не могут быть отвергнуты как вмешательство во внутренние дела", - сообщил Боррель.
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