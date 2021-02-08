Путин поручил подготовить новую госпрограмму научно-технологического развития

18:00 Источник: Интерфакс

Правительство России должно подготовить новую госпрограмму научно- технологического развития страны, принципиально изменив подходы к финансированию науки. Такую задачу в понедельник поставил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

"Прошу правительство подготовить и принять новую государственную программу научно-технологического развития", - сказал Путин.

Он поручил при этом "кардинально изменить подходы к финансированию науки за счет бюджетных средств". По словам президента, нужно обеспечить на деле общее планирование и реализацию НИОКРов (научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ), задать единые принципы оценки их результативности и проведения научно-технической экспертизы.