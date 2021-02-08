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Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве

18:40 08.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия объявила первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу персоной нон грата в ответ на аналогичные действия албанских властей, дипломат должна покинуть страну в течение 72 часов. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении российского дипведомства.

"8 февраля посол Албании Арбен Газиони был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - указали в министерстве.

"Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране", - добавили в МИД РФ.

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