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НОВОСТИ

Смертность в России выросла в 2020 году на 17,9% - Голикова

21:20 08.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смертность в России в 2020 году по сравнению с 2019-м выросла на 17,9%, одной из причин стал коронавирус. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

"По предварительным данным Росстата, смертность в РФ за 2020 год увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 годом. Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от ковида", - сказала Голикова.

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