Мосгорсуд сократил административный арест главреду "Медиазоны" Смирнову до 15 суток

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд в понедельник сократил административный арест главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову, назначенный ему за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия, до 15 суток. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Федор Сирош.

"Суд сократил срок наказания Смирнову, признанному виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга") до 15 суток с учетом его профессиональной деятельности журналиста и наличия малолетнего ребенка", - сообщил адвокат.