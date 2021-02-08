Мосгорсуд сократил административный арест главреду "Медиазоны" Смирнову до 15 суток
19:20 08.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мосгорсуд в понедельник сократил административный арест главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову, назначенный ему за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия, до 15 суток. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Федор Сирош.
"Суд сократил срок наказания Смирнову, признанному виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга") до 15 суток с учетом его профессиональной деятельности журналиста и наличия малолетнего ребенка", - сообщил адвокат.
НОВОСТИ
- 20:00 08.02.2021
- Польша, Швеция и ФРГ объявили персоной нон грата российских дипломатов
- 18:40 08.02.2021
- Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве
- 18:00 08.02.2021
- Путин поручил подготовить новую госпрограмму научно-технологического развития
- 17:32 08.02.2021
- Более половины россиян считают, что российская наука отстает от мировой - опрос
- 17:12 08.02.2021
- Страны ЕС организуют видеоконференцию с соратниками Навального
- 17:00 08.02.2021
- Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $43 тыс.
- 16:32 08.02.2021
- В РФ предложили учредить День открытия Антарктиды
- 16:12 08.02.2021
- В Ингушетии предложили запретить мобильные телефоны в школах и вузах
- 16:00 08.02.2021
- Разведка Норвегии считает, что спецслужбы РФ и КНР являются наибольшей угрозой для страны
- 15:32 08.02.2021
- В Латвии на год ограничили трансляцию телеканала «Россия-РТР»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать