Польша, Швеция и ФРГ объявили персоной нон грата российских дипломатов
20:00 08.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши объявили персоной нон грата одного из работающих в республике российских дипломатов в рамках ответных мер на высылку польского консула из РФ после его участия в незаконных акциях. Об этом заявил в понедельник в "Твиттере" польский МИД.
"В ответ на необоснованную высылку МИД РФ польского дипломата МИД Польши принял сегодня решение в соответствии с принципом взаимности и по согласованию с Германией и Швецией о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства в Познани", - указано в заявлении.
Шведский МИД объявил, что высылает из страны дипломата РФ в качестве ответной меры на высылку сотрудника Генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге за участие в незаконных акциях 23 января. Об этом глава МИД Анн Линде написала в понедельник в "Твиттере".
"Мы сообщили российскому послу, что представителя российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности", - написала она.
Также министерство иностранных дел Германии "объявило персоной нон грата сотрудника российского посольства в Берлине". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МИД ФРГ.
5 февраля в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января.
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