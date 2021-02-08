Польша, Швеция и ФРГ объявили персоной нон грата российских дипломатов

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши объявили персоной нон грата одного из работающих в республике российских дипломатов в рамках ответных мер на высылку польского консула из РФ после его участия в незаконных акциях. Об этом заявил в понедельник в "Твиттере" польский МИД.

"В ответ на необоснованную высылку МИД РФ польского дипломата МИД Польши принял сегодня решение в соответствии с принципом взаимности и по согласованию с Германией и Швецией о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства в Познани", - указано в заявлении.

Шведский МИД объявил, что высылает из страны дипломата РФ в качестве ответной меры на высылку сотрудника Генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге за участие в незаконных акциях 23 января. Об этом глава МИД Анн Линде написала в понедельник в "Твиттере".

"Мы сообщили российскому послу, что представителя российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности", - написала она.

Также министерство иностранных дел Германии "объявило персоной нон грата сотрудника российского посольства в Берлине". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МИД ФРГ.

5 февраля в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января.