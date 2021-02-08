Юрий Зинченко покинул пост президента Российской академии образования
22:40 08.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Юрий Зинченко покинул пост президента Российской академии образования (РАО), исполнение обязанностей президента временно возложено на ректора Томского государственного университета Эдуарда Галажинского. Распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина размещены на сайте академии в понедельник.
"Освободить Зинченко Юрия Петровича от должности президента Российской академии образования по его просьбе", - сообщается в документе. Другим распоряжением врио президента назначен вице-президент РАО, ректор ТГУ Эдуард Галажинский.
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