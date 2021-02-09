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Власти РФ планируют потратить около 500 млрд рублей на новый пакет социальных расходов - Reuters

09:00 09.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Reuters: Российские власти планируют потратить около 500 миллиардов рублей на новый пакет социальных расходов. Это хотят сделать перед осенними выборами для устранения недовольства людей из-за падения уровня жизни.

О новых расходах на социальную сферу президент Владимир Путин может объявить в ежегодном послании уже в ближайшие недели, это связано с массовыми протестами, которые ударили по курсу рубля, сообщил источник агентства Reuters в российском правительстве.

По его данным стоимость пакета расходов составит 0,5% от прогнозируемого валового внутреннего продукта России на 2021 год. Информации о том, на что потратят выделенные деньги, пока нет, однако ранее подобные программы были направлены на поддержку семей с детьми и материнский капитал.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать планы по новому пакету социальных мер, но отрицает, что такие решения могут быть направлены на сдерживание протестов.

В пресс-службе премьер-министра Михаила Мишустина заявили, что не знают о подобных инициативах. Данные о новых мерах поддержки населения появились на фоне падения реальных доходов россиян в прошлом году и роста безработицы.

Поводом для недавних протестов стал арест политика Алексея Навального, который был задержан по возвращению в Россию после лечения в Германии.  Эхо Москвы

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